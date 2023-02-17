"Финам" понизил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF с "покупать" до "держать" и подтверждает целевую цену на уровне $56,4 за штуку на октябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 3% с текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Сокращение существующих запасов водных ресурсов и дефицит пресной воды становятся серьезными глобальными проблемами, - отмечает эксперт. - В состав Invesco Water Resources ETF входят компании различных секторов экономики, которые предоставляют технологии для решения проблем с неэффективным использованием ресурса по всей цепочке: мониторинг, контроль качества, очистка воды; модернизация водной инфраструктуры; оптимизация сети водораспределения. С момента публикации 25 октября наша идея по акциям Invesco Water Resources ETF принесла инвесторам почти 15% доходности. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе после ралли потенциал роста акций ограничен, при этом фундаментальные факторы привлекательности остаются в силе".

Invesco Water Resources ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ OMX US Water Index, который включает в себя компании, производящие продукцию для сохранения и очистки воды в частных домах, а также на производственных объектах.

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