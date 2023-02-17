"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций Biogen до "покупать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Biogen Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале.

Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне $324 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16%, была сохранена экспертами.

"Американская фармацевтическая компания Biogen представила нейтральную отчетность за IV квартал 2022 года. Хотя инвестиционный кейс эмитента продолжает существенно зависеть от "пайплайна" (zuranalone и Leqembi), основной бизнес в части сегментов показал первые признаки восстановления. Тем не менее мы сохраняем нашу целевую цену без изменения, что с учетом частичной коррекции стоимости акций компании за последнее время соответствует рекомендации "покупать", - указывают аналитики в комментарии.

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