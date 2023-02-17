Рубль, скорее всего, перейдет к укреплению на последней неделе февраля - "Солид Брокер"

Рубль, скорее всего, перейдет к укреплению на последней неделе февраля, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"После открытия торгов в пятницу на Мосбирже курс доллара поднялся до отметки 75 руб./$1. Такой рост американской валюты по отношению к рублю фиксируется впервые с 25 апреля 2022 года, - пишут аналитики. - По сути, мы видим продолжение начатых ранее трендов. Снижение предложения со стороны экспортеров, в первую очередь у нефтегазового сектора, а также стабилизацию импорта. Теперь к этому ещё добавляется классический поведенческий паттерн "риск-офф", когда игроки продают акции и выходят в валюту перед значимыми политическими событиями. Тем не менее, мы не ждем никакой паники на валютном рынке, более того, скорее всего, на последней неделе февраля мы вновь будем наблюдать укрепление рубля, связанное с "риск-он" и налоговым периодом. 74-75 руб./$1 пока видится неким медианным значением валюты на 2023 год".

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