Рост добычи подтверждает жизнеспособность бизнес-модели нефтяных компаний РФ - "БКС МИ"

Рост добычи подтверждает жизнеспособность бизнес-модели российских интегрированных нефтяных компаний, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"Добыча нефти в России выросла на 1% в первой половине февраля. Рост добычи наблюдается в преддверии запланированного сокращения добычи на 0,5 млн барр./сутки в марте, о чем в прошлую пятницу сообщил вице-премьер Александр Новак. Ранее на этой неделе сообщалось, что Россия достигла 10-летнего максимума в объемах бурения нефтяных скважин и восстанавливает добычу, несмотря на эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты и предельные уровни цен. На этом фоне даже для сторонних наблюдателей становится очевидным, что добыча нефти в России на самом деле может быть довольно устойчивой", - пишет Смит.

На взгляд эксперта, для инвесторов в российские нефтяные компании наблюдаемые тенденции подтверждают долгосрочную устойчивость бизнес-модели. Следовательно, большой дисконт Urals и некоторое снижение добычи и экспорта в ближайшей перспективе нужно рассматривать скорее как временные трудности, а не фундаментальную угрозу бизнес-модели.

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