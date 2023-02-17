Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и финансовая отчетность:

- Индексы цен на экспорт и импорт в США за январь;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США в январе;

- Данные по счету текущих операций ЕС;

- "ФосАгро", "РусГидро" и "Юнипро" опубликуют финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.