Возможна волатильная консолидация индекса Мосбиржи около 2150п в пятницу - "Алго Капитал"

Наиболее вероятна волатильная консолидация индекса Мосбиржи около уровня 2150 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2140-2165 пунктов. Внутри дня наиболее вероятен сценарий его волатильной консолидации около ближайшего значимого уровня 2150 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2130, 2120 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2180 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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