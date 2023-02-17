Вероятны попытки тестирования снизу вверх уровня 75,5 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, попробует в пятницу протестировать снизу вверх уровень в 75,5 руб./$1, после чего отступит к значениям начала торговой сессии на фоне закрытия длинных позиций спекулянтами, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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