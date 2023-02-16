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16 февраля 2023 года 18:40
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Barrick Gold
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Barrick Gold с целевой ценой $20 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Barrick Gold успешно отчиталась за IV квартал: выручка второго по величине золотодобытчика в мире составила $2,774 млрд при консенсусе $2,720 млрд, - пишет аналитик Виталий Кононов. - Скорректированная EBITDA оказалась равна $1,286 млрд, скорректированная прибыль на акцию достигла $0,13 при общерыночных ожиданиях на уровне $0,11. Среди позитивных моментов отчетности отметим развитие в сегменте добычи меди, увеличение ресурсной базы, которое позволит продлить сроки эксплуатации месторождений, а также программу возврата капитала акционерам. Из негативных факторов прежде всего выделяется неблагоприятная для золотодобывающей отрасли ценовая конъюнктура". Согласно гайденсу Barrick Gold на 2023 год, производство золота составит 4,2-4,6 млн унций при AISC в размере $1170-1250 за унцию, а меди - 420-470 тыс. фунтов с AISC в диапазоне $2,95-3,25 за фунт. "Мы сохраняем целевую цену по акции Barrick Gold на отметке $20 с рекомендацией "держать", которая основана на том, что по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA компания оценена выше среднеотраслевых значений. Успешное увеличение золотых и медных резервов уже учтено в наших прогнозах", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КАНАДА-BARRICK/GOLD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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