"БКС МИ" повысил целевую цену акций Arista Networks до $175

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Arista Networks со $155 до $175 за штуку на горизонте года, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка Arista Networks и EPS не по GAAP за 4К22 превзошли консенсус, и компания представила оптимистичный прогноз на 1К23. Выручка по продуктам и услугам в 4К22 росла двузначными темпами до рекордных $1,28 млрд на фоне высоких продаж всем категориям клиентов. Выручка повысилась на 55 г/г - новый квартальный рекорд. EPS не по GAAP выросла на 72%, несмотря на давление издержек и затяжные проблемы в цепях поставок. Arista Networks справилась с кризисом производственно-сбытовых цепей, теперь компании нужно выстраивать работу в условиях ухудшения экономической ситуации, роста расходов и продолжающихся сложностей с поставками", - пишут эксперты инвесткомпании.

Учитывая слабость котировок ANET по нефундаментальным причинам, аналитики рекомендуют добавлять или создавать позиции по бумагам компании, которые считают основным активом для долгосрочных инвестиций в сегменте облачных сетей.

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