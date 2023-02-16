Пара рубль/доллар может выйти на уровень 79-81 руб./$1 - "Русс-Инвест"

Пара рубль/доллар может выйти на уровень 79-81 руб./$1 в случае отсутствия интервенций, считает главный экономист "Русс-Инвеста" Александр Арутюнян.

"Доллар с начала года укрепился по отношению к рублю на 7%, а с 30 сентября прошлого года - на 28%, - констатирует эксперт. - В условиях сохраняющегося геополитического риска, который, с нашей точки зрения, по мере затягивания конфликта только вырастет, другого исхода вроде бы и не стоит ждать. Также фундаментально, по всей вероятности, стоит ожидать ухудшения торгового баланса вследствие увеличения импорта и снижения стоимости российского сырьевого экспорта в связи с введенными и планируемыми санкциями в отношении России и роста дефицита федерального бюджета. Да и спрос на валюту остается достаточно высоким".

Если взглянуть на опубликованную в среду статистику, то видно, что в прошлом году покупки наличной валюты российскими домохозяйствами выросли в 7,9 раза, а объем депозитов в банках-нерезидентах - в 10,2 раза, и вряд ли данная тенденция изменится, пока не окончены военные действия, полагает Арутюнян.

"Не стоит также забывать (хотя сейчас это не самый главный фактор) о росте процентных ставок в США, в то время как Банк России в 2022 году фактически снизил ставку с 8,5% до 7,5% годовых - в результате растет дифференциал по процентным ставкам. Что касается противодействующих (в основном, конъюнктурных) факторов вроде продажи валюты министерством финансов или экспортерами, то пока они себя в полной мере не проявляют. В результате, пара USD/RUB пробила верхнюю границу локального флага (на уровне 72,1 руб./$1) и регрессию долгосрочного растущего канала, образовавшегося с начала 2015 года, и, в случае отсутствия интервенций, вполне может выйти в диапазон 79-81 руб./$1, то есть на тот самый уровень, которые предшествовал началу СВО", - пишет аналитик инвесткомпании.

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