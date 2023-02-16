Инвестбанк Синара понизил прогнозную цену акций Amazon до $140

"Инвестиционный банк Синара" понизил прогнозную цену акций Amazon.com Inc. до $140 за штуку, оставив при этом без изменений рейтинг на уровне "покупать", сообщается в аналитическом материале банка.

"Динамика котировок Amazon, которые за год снизились на 37%, оказалась хуже, чем у конкурентов, отмечает аналитик Сергей Вахрамеев. - За тот же период акции eBay подешевели на 16%, а индекс S&P 500 снизился на 6%. В начале февраля появилось сообщение Amazon об убытке по ОПБУ за 2022 год, а руководство компании предупредило об ожидаемом снижении темпов роста выручки до 6% г/г в 1К23. Сложная экономическая ситуация привела к тому, что рост доходов бизнеса облачных вычислений (AWS) замедлился до 20% г/г в 4К22, и это самый низкий темп с тех пор, как компания начала отчитываться по данному сегменту".

Учитывая новые данные, эксперт корректирует в сторону снижения прогнозы финансовых показателей компании - но и рыночные котировки, по мнению Вахрамеева, уже отражают эти данные. Коэффициент EV/EBITDA 2023П, исходя из прогнозов аналитика инвестбанка, составляет 13,4.

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