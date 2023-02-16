Акции Яндекса значительно перепроданы на риске реорганизации - Альфа-банк

Акции "Яндекса" в условиях сильных трендов по большинству бизнес-направлений компании выглядят значительно перепроданными на риске реорганизации, полагает аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

"Яндекс" опубликовал сильные результаты за 4К22, которые превзошли наши и консенсус-ожидания по выручке на 6-6,5%, а по скорр. EBITDA - на 16-16,5%, - указывает эксперт. - На уровне выручки основной сюрприз преподнесли сегменты E-com, Мобильность и Доставка и Поиск и Портал. Компания заявила о продолжении сильных трендов по выручке от онлайн-рекламы и e-com в начале 2023 года, но предупредила, что динамика должна нормализоваться к концу 1К23. В целом, в 2023 году "Яндекс" сохранит фокус на финансовую дисциплину и операционную эффективность, а также сосредоточится на обеспечении роста ряда ключевых бизнесов, включая e-com".

Одним из ключевых стратегических проектов компании, на взгляд Курбатовой, станет успешная реализация предложенной корпоративной реструктуризации. "У нас сложилось очень позитивное впечатление от квартальных результатов. Мы придерживаемся мнения, что в условиях сильных трендов по большинству бизнес-направлений акции компании выглядят значительно перепроданными на риске реорганизации", - заключает аналитик банка.

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