"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Юнипро с целью 1,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целевой ценой 1,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: 1,43 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается за 2022 год по МСФО в пятницу, 17 февраля. По итогам последнего отчета за 9 месяцев 2022 года "Юнипро" показала весьма неплохие результаты с ростом выручки на 22% в годовом исчислении преимущественно за счет Березовской ГРЭС, выработка которой выросла почти в 3 раза относительно января-сентября 2021 года. В июне 2022 года холдинг завершил модернизацию блока №1 Сургутской ГРЭС-2 (830 МВт), одной из крупнейших и эффективнейших станций в ЕЭС, что, по мнению экспертов, должно весьма позитивно сказаться на результатах за IV квартал 2022 года.

"С технической точки зрения акции компании находятся выше 50-дневной скользящей средней в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 1,8 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,43 руб. риск на портфель составит 0,76%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,35", - отмечают в "Финама".

"Юнипро" - одна из крупнейших компаний в секторе тепловой генерации электроэнергии в России. Основой вид деятельности - производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии.

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