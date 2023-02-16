Исчезновение навеса предложения в "замещающих" долларовых облигациях Газпрома повысит их привлекательность - "ВТБ Мои Инвестиции"

"Газпром" на прошлой неделе завершил размещение "замещающих" бондов в долларах. Таким образом, навес предложения, который оказывал давление на котировки этих бумаг, в ближайшее время исчезнет, и их доходности скорректируются вниз к среднерыночным значениям, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"В этой ситуации "замещающие" облигации "Газпрома" в долларах на вторичном рынке с доходность 6,0-8,15% годовых и сроком обращения от 1 до 14 лет выглядят привлекательно, - пишут аналитики. - Для сравнения: доходности "замещающих" бондов других крупных заемщиков ("ЛУКОЙЛ", "Совкомфлот", "ММК", "Металлоинвест"), которые уже закончили "обмен" своих евробондов заметно ниже - в диапазоне 5-6% годовых".

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", высока вероятность того, что при ограниченном предложении доходности "замещающих" облигаций "Газпрома" в долларах могут снизится к уровням бондов выше перечисленных компаний, соответственно цены на бумаги вырастут. Кроме того, спрос на "замещающие" облигации поддерживают курсовые колебания валют - как показывает практика, интерес к ним возрастает в моменты ослабления рубля.

Из набора "замещающих" облигаций "Газпром капитал" в долларах по доходности наибольший интерес представляют выпуски ГазКЗ-26Д и ГазКЗ-28Д (последний может попасть под налоговую льготу при удержании более 3 лет), доходность которых находится в районе 7,4-7,6% годовых при оптимальных сроках до погашения, отмечается в комментарии.

Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" не исключают, что "Газпром" проведет повторное "замещение" евробондов для тех, кто не успел принять участие (ранее такую возможность рассматривал менеджмент), но объёмы уже будут небольшими и не окажут заметного давления на вторичный рынок.

"У "Газпрома" также в обращении два выпуска бессрочных "замещающих" облигаций, которые в отличие от выпусков со сроками погашений имеют свою специфику и несут определенные риски - нет фиксированного срока погашения (есть только право компании на их выкуп в оговоренные даты), купоны плавающие (т.е. в определенные даты пересчитываются по формуле), выплата купонов может быть отложена (они накапливаются и на них начисляются проценты до возобновления выплат) и др. По этой причине доходности бессрочных "замещающих" облигаций существенно выше срочных бумаг компании", - отмечают эксперты.

На текущий момент на "Газпром" приходится не менее 70% объема рынка "замещающих" облигаций. Аналитики не исключают, что поддержанная Минфином РФ инициатива в обязательном порядке "заместить" евробонды российских заемщиков (с некоторыми исключениями), придаст новый импульс для развития рынка "замещающих" облигаций - на рынок выйдут новые крупные заемщики.

"Важно отметить, что в I кв. 2023 года Мосбиржа намерена запустить индекс "замещающих" облигаций. Биржевые индексы являются бенчмарком (показатель или финансовый актив, доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций) для инвесторов и портфельных управляющих и будет стимулировать более активное использование облигаций, которые в него войдут", - подчеркивают аналитики ВТБ Мои Инвестиции.

Уже есть индекс облигаций в юанях, управляющие компании создают ПИФы и стратегии управления, ориентированные на "замещающие" облигации и облигации в юанях. Создание биржевой инфраструктуры под данные инструменты дает надежду, что рынок локальных валютных облигаций продолжит расширяться, а крупные компании (в первую очередь экспортеры) будут его использовать для валютных заимствований как альтернативу международному рынку евробондов, считают эксперты.

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