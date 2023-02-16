"КИТ Финанс Брокер" не рекомендует покупать акции Яндекса в текущий момент

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" не рекомендуют покупать акции "Яндекса" в текущий момент, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Опубликованные "Яндексом" финансовые результаты за IV квартал 2022 года оказались лучше ожиданий участников рынка, тем не менее мы не рекомендуем покупать бумаги эмитента сейчас. Вопрос, связанный с изменением структуры бизнеса и процесса разделения его на российский и международный, остается открытым", - отмечают эксперты.

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