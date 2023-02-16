"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций Roku до "держать", прогнозная цена повышена до $73

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций Roku Inc. с "покупать" до "держать", повысив при этом прогнозную стоимость для этих бумаг с $66 до $73 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Американская компания Roku представила положительную отчетность за 4К22 и хороший прогноз на 1К23. Мы продолжаем считать, что в будущем на рынке операционных систем для смарт-ТВ сложится ситуация схожая с рынком операционных систем для ПК и мобильных устройств, подразумевающая двух доминирующих игроков (Roku и Samsung). В рамках этих ожиданий полагаем, что потенциал роста рыночной доли модуля смарт-ТВ компании вне США еще весьма велик. В то время как рынок рекламы переживает не лучшие времена, главное для компании за этот нестабильный период - набрать как можно большую базу активных пользователей. По мере восстановления рынка рекламы монетизация данных пользователей поможет Roku вернуться к существенном росту показателей, - пишут эксперты. - Тем не менее стремительный рост стоимости акций эмитента с конца прошлого года (более чем на 70%) ограничивает потенциал роста в ближайшее время. Мы также полагаем, что одной из причин столь быстрого роста стала высокая доля ценных бумаг компании в коротких позициях (9% от акций в обращении)".

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