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16 февраля 2023 года 12:20
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям SPDR Technology Select Sector
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям ETF SPDR Technology Select Sector c прогнозной стоимостью $155,3 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,3% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Глобальный IT-сектор в 2022 году не показал рост, а в 2023 году ситуация даже если и улучшится, то минимально. Несмотря на очевидный прогресс в борьбе с инфляцией, представители ФРС ясно дают понять, что ждать снижения ставки в этом году не стоит. На смену опасениям относительно инфляции пришли опасения относительно рецессии. По итогам IV квартала 2022 года техкорпорации отчитываются в среднем хуже ожиданий по EPS. Понижаются прогнозы по прибылям на I квартал и весь 2023 год. За счет сильного роста технологических акций в январе форвардный Р/Е в IT-секторе вырос до 23,3х и теперь опережает средние значения за 5 и 10 лет. Сейчас открытие длинных позиций с экспозицией на американский IT-сектор видится нам не лучшей идей. Мы не исключаем, что весной или летом могут появиться более интересные точки для входа", - пишет эксперт Ксения Лапшина. ETF SPDR Technology Select Sector - биржевой фонд с экспозицией на американские технологические корпорации из состава индекса S&P 500. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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