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16 февраля 2023 года 11:48
ЦБР может сохранить ставку на уровне 7,5% на заседании 17 марта 2023г - Альфа-банк
Банк России может сохранить ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания 17 марта 2023 года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и старший аналитик Ирина Ростовцева. "Динамика инфляции складывается выше ожиданий, что подтверждается как умеренным ужесточением сигнала ЦБ РФ на последней пресс-конференции по ключевой ставке, так и опасения рынка в отношении дальнейшей монетарной политики ЦБ РФ. В то же время ключевым драйвером инфляции на прошлой неделе стал продовольственный сегмент и инфляция в сфере услуг, тогда как непродовольственный сегмент продемонстрировал дефляцию на уровне 0,1% н/н за неделю с 7 до 13 февраля, указывая таким образом на то, что рост цен не связан с эффектом переноса курса рубля и может быть вызван немонетарными факторами, - указывают эксперты в обзоре. - Несмотря на текущий повышенный уровень инфляции, динамика соответствует ожиданиям резкого замедления роста цен к апрелю, когда, как только из базы расчета будет исключен март 2022 года, когда месячная инфляция составила 7,6% м/м, годовая инфляция замедлится до уровня ниже целевых 4% г/г, что, на наш взгляд, является аргументом для ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на текущем уровне на заседании 17 марта". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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