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16 февраля 2023 года 11:20

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Essex Bio-Technology

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Essex Bio-Technology Limited с прогнозной стоимостью на уровне 5,38 гонконгского доллара (HKD) за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Китайский биотехнологический рынок за последние годы сумел значительно увеличиться в масштабах, при этом биотеху в КНР есть куда расти - несмотря на то что рынок здравоохранения страны второй по величине в мире, биотехнологические препараты составляют всего лишь 12% от общей величины еелекарственного рынка. Essex Bio-Technology является одним из "пионеров" китайского биотеха и имеет коммерциализированные препараты уже почти четверть века. Эта фирма малой величины значительно недооценена рынком и представляется интересным высокорисковым вложением", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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