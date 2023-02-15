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15 февраля 2023 года 15:23
Вероятен рост цены акций Airbnb в ближайшее время - "Инвестбанк Синара"
Вероятен рост котировок акций Airbnb Inc. в ближайшее время на фоне опубликованного отчета эмитента за четвертый квартал 2022 года и позитивного прогноза менеджмента на первый квартал 2023 года, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-AIRBNB-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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