Возможно тестирование уровня 75 руб./$1 в ближайшей перспективе - "Велес Капитал"

Возможно тестирование парой доллар/рубль уровня 75 руб./$1 в ближайшей перспективе, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По мнению эксперта, ключевым негативным фактором для рубля, по всей видимости, все же остается сокращение и нестабильность потоков валютной выручки в страну в условиях внешних ограничений на российский экспорт.

"Ослабление рубля происходит на фоне дальнейшего увеличения и без того рекордного профицита рублевой ликвидности в банковском секторе, - подчеркивает Кравченко. - Накануне ЦБ изъял очередные внушительные суммы через депозитные операции (свыше 6 трлн руб.). На утро сегодняшнего операционного дня показатель профицита достиг очередной рекордной отметки в 4,8 трлн руб. Избыток рублей в системе может частично направляться на покупку зарубежной валюты и одновременно избавляет от необходимости конвертации валюты в рубли для предстоящих налоговых платежей".

На взгляд аналитика, нельзя исключать, что уже в ближайшее время инвесторы протестируют отметку в 75 руб./$1 с последующими попытками закрепления в диапазоне 75,0-75,5 руб./$1.

"В диапазоне 75-80 руб./$1 будет встречать уже более заметное сопротивление, которое позволит постепенно стабилизировать положение рубля, хотя ситуация по-прежнему будет во многом определяться динамикой потоков экспортной выручки", - прогнозирует эксперт.

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