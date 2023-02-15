Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Яндекса

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Яндекса", сообщается в материале инвестбанка.

"Впечатляющие результаты компании за 4К22 отражают ведущую позицию компании на российском рынке онлайн-рекламы и рост бизнеса в таких сегментах, как mobility (такси, каршеринг) и электронная торговля. На данном этапе компания не сообщила ничего нового о реструктуризации, а именно этот вопрос сейчас больше всего волнует инвесторов. Вместе с тем предполагаем, что в базовом варианте интересы миноритарных акционеров будут справедливо учтены, и подтверждаем позитивный взгляд на акции компании", - отмечает аналитик Константин Белов.

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