"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Roku с целью $68

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Roku Inc. с целью $68 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,06%, стоп-приказ: $48, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует финансовый отчет в среду, 15 февраля, после закрытия торгов. Ожидается, что текущие прогнозы по прибыли занижены и фактические данные окажутся лучше прогноза.

"С точки зрения технического анализа после небольшой коррекции восходящая тенденция продолжается. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $48 риск на портфель составит 0,76%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,31", - указывают аналитики "Финама".

Roku Inc. - американская компания, которая производит цифровые медиаплееры для потокового видео. Roku занимается рекламой, а также дает лицензии на свое оборудование и программное обеспечение другим компаниям.

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