ЦБ РФ может повысить ключевую ставку в апреле на 25 б.п. - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research пересмотрели прогноз по ключевой ставке на 2023 год с 7,5% до 8,5% и полагают, что Банк России может повысить ставку на 25 б.п. уже в апреле, сообщается в комментарии.

"Регулятор может начать повышение ставки уже на ближайшем заседании 17 марта, но более вероятно, что это произойдет в апреле, когда накопится больше данных, подтверждающих необходимость ужесточения политики. Шаг повышения может составить 25 б. п. В связи с этим прогноз по ключевой ставке на 2023 год нами пересмотрен с 7,5% до 8,5%", - пишут эксперты инвестбанка.

По их мнению, доходности ОФЗ с фиксированным купоном сейчас не полностью отражают новые комментарии ЦБ, в связи с чем возможен их рост вдоль всей кривой в ближайшие месяцы. Кроме того, доходности таких облигаций будут расти из-за того, что Минфин размещает их в больших объемах. В этой ситуации, как считают аналитики, наиболее привлекательными остаются инфляционные линкеры (с погашением в 2028-2032 годах) и выпуски с плавающим купоном (с привязкой к инфляции) серий 24021, 29013-29023.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.