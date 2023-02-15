Пара рубль/доллар достигнет уровня 75 руб./$1 уже в 1К23 - Freedom Finance Global

Пара рубль/доллар, скорее всего, достигнет уровня 75 руб./$1 уже в I квартале 2023 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Причин для глобального ослабления рубля несколько, - отмечает эксперт. - Во-первых, это сокращение профицита текущего счета платежного баланса России на фоне падения экспортных доходов из-за эмбарго и увеличения объемов импорта. Во-вторых, наблюдается падение экспортных, в особенности нефтегазовых, доходов РФ и снижение стоимости российской нефти. 14 февраля мировые котировки Brent корректировались на 2,32% на фоне сообщений Bloomberg о высвобождении США из стратегических запасов еще 26 млн баррелей. В-третьих, рубль дешевеет в среднесрочной перспективе на ожиданиях новых ограничений для российской экономики со стороны ЕС".

На взгляд Чернова, фактор отмены обязательной продажи 50% валютной выручки экспортерами многими недооценен. Между тем в 2022 году именно он стал определяющим для поддержания курса рубля. Если в прошлом году комфортным для нефтегазовых и металлургических компаний считался курс на уровне 72-75 руб./$1, то сейчас из-за слишком значительного дисконта на российские энергоресурсы и снижения мировых цен на металлы благоприятным для наполнения бюджета может стать еще более высокий курс гринбека, полагает аналитик инвесткомпании.

"С учетом всех перечисленных факторов ожидаем, что пара USD/RUB поднимется до 75 руб./$1 уже в I квартале 2023 года. Краткосрочные коррекции, связанные с влиянием внешних факторов, неизбежны, но в целом рубль продолжит движение в нисходящем тренде. Во II квартале 2023 года не исключено еще более значительное ослабление рубля для целей наполнения бюджета в условиях высокого дисконта на российские энергоресурсы", - прогнозирует эксперт.

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