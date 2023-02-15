"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозом роста котировок ее акций более чем на 30% от текущего уровня на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Мы не исключаем возобновления дивидендной истории "Северстали" в 2023 году (прогнозируемая дивидендная доходность - не менее 10%), учитывая желание компании сохранить листинг, низкую долговую нагрузку, нормализацию бизнеса и постепенный рост внутренних цен на сталь, что делает эмитента одним из наших фаворитов среди металлургов", - указывают эксперты.

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