Возможен рост цены нефти выше $90/барр. в 1К23 - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции "сохраняют позитивную оценку перспектив нефтяных цен и ожидают роста котировок нефти марки Brent выше $90 за баррель в первом квартале 2023 года и достижения отметки $100 за баррель позже в текущем году, сообщается в материале.

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