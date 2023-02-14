Вероятно краткосрочное укрепление рубля до 71-72 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Вероятно краткосрочное укрепление рубля до 71-72 руб./$1, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Правительство подготовило поправки в налоговый кодекс, корректирующие параметры налогов для нефтяного сектора, - отмечается в комментарии. - Устанавливается максимальный дисконт цены Urals к Brent при расчете налогов, вновь корректируется демпферный механизм для нефтепродуктов. С точки зрения бюджетных эффектов сокращается провал нефтегазовых доходов, создаются условия для прекращения продаж валюты по бюджетному правилу в маю-июле и переход в режим устойчивых (но некритичных по объемам) покупок валюты с августа".

По мнению Полевого, пока рубль вряд ли будет устойчиво слабее 73-74 руб./$1, краткосрочно эксперт не исключает небольшого укрепления в район 71-72 руб./$1, где находится временное равновесие по рублю.

"Для ОФЗ факторы первичного предложения Минфина и возможного повышения ставки ЦБ будут оставаться ключевыми, требуя от инвесторов осторожности в отношении бумаг с фиксированным купоном, - полагает аналитик инвесткомпании. - Для рынка акций и нефтяных компаний изменение налогов, перестройка логистики и состояние глобальной экономики остаются важными вызовами. Для остальных - риск разовых/налоговых изъятий и геополитический фон. Устанавливается минимально-приемлемый (для казны) уровень экспортных цен, стимулируется перестройка логистики и структуры покупателей, снижаются стимулы для нефтяных компаний скрывать часть дисконта на внешних счетах через связанных перевозчиков".

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