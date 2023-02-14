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14 февраля 2023 года 18:03
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ОФЗ-ПК серии 24021
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ОФЗ с переменным купоном серии 24021 (дата погашения - 24 апреля 2024 года), сообщается в материале инвестиционной компании. "Вектор денежно-кредитной политики, по всей вероятности, ужесточается. Впрочем, инвестору есть с чем встретить грядущее повышение процентных ставок. Как показал наш анализ, покупка облигации с переменным купоном позволит не только застраховаться от процентного риска, но и получить конкурентоспособный уровень дохода (прогнозная доходность на горизонте года - 8%)", - отмечает аналитик Алексей Ковалев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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