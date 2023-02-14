"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Allstate

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций страховой компании Allstate Corp., сообщается в материале аналитиков.

Бизнес автострахования эмитента остается под давлением из-за роста издержек на комплектующие, ремонты и замены, и мы полагаем, что в краткосрочной перспективе эти расходы останутся повышенными", - отмечают они.

Эксперты также обращают внимание на следующие моменты:

- Растут издержки в сегменте страхования ответственности и убытков от стихийных бедствий и техногенных катастроф ввиду погодных условий, например, арктического шторма "Эллиот".

- 1 февраля Allstate отчиталась о скорректированном чистом убытке за 4К22 в размере $359 млн ($1,36/акцию) против прибыли $796 млн ($3,02/акцию) годом ранее.

- Из позитивного: компания продолжает демонстрировать хорошие результаты андеррайтинга и хорошие балансовые показатели. Менеджмент способен повышать тарифы, сокращать расходы и наращивать число заключенных договоров страхования.

- "Нами понижен прогноз EPS компании на 2023 год до $6,06 (с $8,59) и установлена оценка на 2024 год на уровне $12,12 с учетом ожидаемого снижения нагрузок в автостраховании. Долгосрочная оценка роста EPS Allstate составляет 5%", - пишут они в обзоре.

- "Акции справедливо оценены при мультипликаторе 22x EPS 2023e, что соответствует середине пятилетнего исторического диапазона 0-45x и существенно превышает медиану по аналогам", - указывают аналитики.

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