"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xiaomi с прогнозной стоимостью на уровне 14,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты отмечают следующие факторы:

- Спрос на смартфоны остается слабым, а по итогам 2022 года компания занимает третье место по доле рынка.

- В декабре 2022 года эмитент вывел на рынок серию смартфонов нового поколения Xiaomi 13, что должно было обеспечить устойчивый рост к/к средней цены на смартфоны Xiaomi в 4К22. В целом, возможно, выручка от продаж смартфонов в 4К22 сократилась на 28.9% г/г - до CNY 35,90 млрд.

- Отгрузки смартфонов Xiaomi в 2023 году, по оценке аналитиков "БКС МИ", останутся на уровне прошлого года - около 150 млн единиц. Вместе с тем восстановление валовой рентабельности подразделения смартфонов во 2П23 должно способствовать росту прибыли после сокращения запасов и восстановления спроса во 2К23.

- Ввиду неопределенности в сегменте производства автомобилей не закладывается в оценку относящиеся к этому направлению расходы и стоимостные показатели. Целевая цена на уровне HKD14,5 предполагает мультипликаторы 21.1x 2023e и 17.8x 2024e P/E по основному направлению деятельности компании.

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