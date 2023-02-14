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14 февраля 2023 года 16:31
Движение S&P 500 во вторник будет определяться преимущественно макростатистикой - Freedom Finance Global
Движение котировок индекса S&P 500 в ходе предстоящей во вторник сессии будет определяться преимущественно макростатистикой, а не техническими индикаторами, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "Рынок акций США находится в режиме ожидания в преддверии публикации индекса потребительских цен за январь. Декабрьские данные показали замедление инфляции, однако с учетом пересмотра структуры потребления январский консенсус подразумевает, что рост показателя в целом может составить 0,5% м/м при увеличении базового компонента на 0,4% м/м. Несмотря на снижение веса автомобильной группы товаров, резкое повышение стоимости подержанных машин продолжает оказывать существенное влияние на темпы роста цен, - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании. - Выход данных может спровоцировать повышенную волатильность в котировках фондовых активов. Даже незначительный позитивный сюрприз в годовом показателе инфляции либо выход данных на уровне ожиданий, вероятно, будет воспринят рынком позитивно. Однако рост котировок, скорее всего, уже не будет столь масштабным, как это было на фоне предыдущего релиза значимых макроданных. "Бычьи" настроения начали затухать, о чем говорит индикатор MACD. Уровень 4155 пунктов выступил сопротивлением в локальном ралли индекса S&P 500 в начале февраля. RSI не подает отчетливых сигналов. Движение котировок в ходе предстоящей сессии будет определяться преимущественно макростатистикой, а не техническими индикаторами". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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