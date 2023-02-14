Изменение настроений на рынке акций РФ до конца торгов вторника маловероятно - "Велес Капитал"

Изменение настроений инвесторов на российском рынке акций до конца торговой сессии во вторник маловероятно, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС находились в минусе на фоне усиления геополитических рисков, но рублевый индикатор отступил от краткосрочной поддержки 2220 пунктов, что указывает на сдержанный характер снижения. Долларовый РТС стремится к минимуму текущего года (938 пунктов) на фоне динамики рубля. До конца дня настроения на российских биржах вряд ли значительно изменятся, а на зарубежных будут зависеть от макроэкономических данных в США", - пишет эксперт в комментарии.

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