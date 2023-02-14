"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,77 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,77 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 3,37 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Факторы роста, по мнению аналитиков - самая дешевая компания в секторе, отрицательный мультипликатор EV/EBITDA, присутствует денежная "подушка" более 300 млрд руб. для покупки новых активов.

"С технической точки зрения котировки акций пробили важные уровни сопротивления в рамках восстанавливающегося тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,37 руб. риск на портфель составит 0,4%", - указывают в "Финаме".

"Интер РАО" - российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности эмитента входят производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов.

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