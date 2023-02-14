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14 февраля 2023 года 15:31
Возможно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в течение всего 2023г - ПСБ
Возможно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых в течение всего текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "В январе 2023 года индекс потребительских цен вырос на 0,84% м/м. Годовая инфляция несущественно снизилась (11,77% г/г против 11,94% в декабре). Фактическая инфляция остается в рамках прогнозного тренда. В последние месяцы снижение инфляции временно замедлилось в связи с повышением административно-регулируемых тарифов на услуги населению, - отмечает эксперт в комментарии. - Недельные данные по инфляции не смогли четко отразить усиление роста цен на услуги в январе. В результате создалось впечатление, что статистика по итогам месяца несколько хуже оперативных недельных данных. Однако ряд более важных индикаторов дает иной сигнал, что позволило нам незначительно улучшить прогноз инфляции на конец текущего года с 7,5% г/г до 7,1% г/г". Первый индикатор, по мнению Попова - это сохранение подавленного внутреннего спроса, в результате которого цены на непродовольственные товары устойчиво подвержены стагнации. В 4К22 доля доходов населения на покупку товаров и услуг была минимальной с 2010 года (68,8%), а ожидаемый сезонный рост спроса на непродовольственные товары в декабре-январе так и не реализовался. В результате, несмотря на ослабление курса рубля, инфляция в непродовольственном сегменте так и не усилилась, оставшись значимо меньше средних уровней. Второе, указывает аналитик ПСБ - это сохранение низкого уровня базовой инфляции (в декабре было даже ее снижение), что характеризует умеренность устойчивых компонентов инфляции. Спред базовой инфляции и индекса потребительских цен продолжил быстро снижаться. "Мы считаем, что эти факты указывают на некоторое снижение среднесрочных проинфляционных рисков, которые все же пока остаются значимыми (поэтому наш прогноз инфляции остается у верхней границы прогноза ЦБ в 5-7% на конец года)", - отмечает эксперт. "Инфляционные процессы в краткосрочной перспективе вряд ли станут выраженными. Мы ждем торможения роста цен и в сегменте продовольственных товаров, и в услугах. В результате при формировании инфляционного тренда технический фактор высокой статистической базы начала 2022 года будет преобладать. В марте мы прогнозируем резкое снижение годового уровня инфляции к 4% (инфляционный таргет ЦБ), во втором квартале - временный уход инфляции ниже таргета, - пишет Попов в обзоре. - Снижение инфляции приведет к значительному росту реальной ключевой ставки (за минусом инфляции она вырастет во втором квартале до 4-4,5 п.п.). На этом фоне слабой будет выглядеть аргументация необходимости повышения ключевой ставки ЦБ из-за среднесрочных рисков, которые могут не реализоваться. Так что пока наш прогноз траектории ключевой ставки без изменений - сохранение ее на уровне 7,5% годовых в течение всего 2023 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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