"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Airbnb с целью $145

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Airbnb Inc. с целью $145 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,5%, стоп-приказ: $102, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Airbnb опубликует квартальный отчет 14 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $1,86 млрд и прибыли на акцию $0,2526. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $102 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98", - указывают эксперты "Финама".

Airbnb Inc. - онлайн-площадка для поиска жилья для краткосрочной аренды по всему миру.

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