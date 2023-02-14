Данные по инфляции в США могут спровоцировать еще одну волну падения котировок золота - "Финам"

Публикуемые во вторник данные по потребительской инфляции в США за январь могут спровоцировать еще одну волну падения котировок золота, если окажутся выше ожиданий, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Золото с начала февраля скорректировалось с локального пика ($1974/унц.) более чем на 5%, - констатирует эксперт. - Во вторник может быть решающий день для доллара, а значит, и для золота. Если публикуемые данные по потребительской инфляции в США окажутся выше ожиданий, то золото почти наверняка покажет еще одну волну падения в район $1830/унц. (там сейчас располагается ближайшая поддержка). Соответственно, индекс доллара DXY легко подскочит до 104 п. Если же инфляция в США за январь покажет заметно низкие цифры, то пара EUR/USD может в последующие дни вернуться на те максимумы, которые были показаны в начале февраля (1,10). Для фондовых рынков низкая инфляция - позитив, поскольку усилия ФРС достигают своей цели по снижению цен, а значит пик ставок практически достигнут".

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