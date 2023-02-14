Риски смещены в сторону ослабления рубля до 75-76 руб./$1 в ближайшей перспективе - "Открытие Инвестиции"

Риски смещены в сторону ослабления рубля до 75-76 руб./$1 в ближайшей перспективе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Эксперт отмечает, что в ближайшие недели существенного увеличения нефтегазовых доходов не будет, существенного увеличения нефтегазовых налогов также не будет. Значит, в обозримом будущем объем предложения валютной выручки не возрастёт, и это продолжает оказывать давление на курс рубля.

"Соответственно, в ближайшее время тенденция ослабления рубля может продолжиться, поэтому у нас есть основания предполагать, что мы можем увидеть 75-76 руб./$1. Однако в области указанных значений мы предполагаем формирование локального пика. Аргументы: техническая перепроданность рубля, уровни выше 75 руб./$1 могут оживить активность продаж валюты со стороны экспортёров, уровни выше 74 руб./$1 могут охладить интерес к покупкам валюты со стороны спекулянтов и импортёров".

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