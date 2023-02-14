Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Global Payments до $130

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Global Payments со $135 до $130, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Алины Попцовой.

Финансовые показатели Global Payments за IV квартал совпали с консенсусом: при скромном росте выручки, составившем лишь 2,7% г/г, компании удалось повысить операционную прибыль на 27% за счет контроля издержек. В результате EPS увеличилась на 30,6% г/г, до $0,94, а чистая прибыль выросла на 19,6% г/г и составила $249 млн, подчеркивается в комментарии.

"Устойчивость экономики Великобритании, а также оживление спроса в Китае поддержат бизнес Global Payments в текущем году, - полагает Попцова. - Тем не менее, мы не исключаем риск умеренной рецессии в США, что обусловит замедление роста выручки. В то же время партнерство с крупнейшими компаниями, в том числе Starbucks, H&M и Volkswagen, обеспечит поддержу спроса. Долгосрочным драйвером роста для бизнеса компании остаётся цифровизация финансовых продуктов и сервисов. На данный момент отношение EV/EBITDA, учитывающее долговую нагрузку GPN, составляет 11,25х при среднем собственном пятилетнем значении в 19,46х и аналогичном показателе у Mastercard и Visa на уровне 20х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.