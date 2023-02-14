Потенциал роста цены акций ММК и Северстали составляет 20% на горизонте трех месяцев - "БКС МИ"

Потенциал роста цены акций "ММК" и "Северстали" составляет 20% на горизонте трех месяцев, говорится в материале "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Внутренние цены на г/к прокат прибавили 3,6% н/н за прошлую неделю и приблизились вплотную к экспортным, - констатируют аналитики. - Более того, металлурги объявили о повышении расценок еще на 2,5-5,0% в марте. Мы прогнозируем дальнейший рост мировых цен и ускорение динамики внутренних на фоне масштабных стимулов в Китае и усиления спроса на сталь в России. Таким образом, до середины года мы ждем премию к импортному паритету в размере 8-10%".

По расчетам экспертов "БКС МИ", повышение одних лишь внутренних цен на 15% обеспечит "Северстали" и "ММК" 37-55% дополнительной прибыли. Компании продолжают работать на полных мощностях в сегменте плоского проката, в то время как сегмент добычи позволяет экономить на издержках.

По оценке аналитиков, P/E снизится со средних 7-9х до 2,5-4,4x. До середины мая они ожидают доходность как по "Северстали", так и "ММК" не менее 20%. С точки зрения оценки акции компаний по нормализованным внутренним ценам на сталь будут торговаться на уровне 2,5-4,4x по мультипликатору P/E, что значительно ниже исторических средних 7-9х, подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.