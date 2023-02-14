Цена нефти может опуститься до $85/барр. на опасениях жестких действий ФРС - Банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти может опуститься до $85 за баррель Brent на опасениях жестких действий ФРС, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены смогли показать в понедельник умеренный рост в связи с ослабившимся долларом. Во вторник фьючерсы Brent снижаются. Дальнейшую динамику котировок определят сегодняшние данные по инфляции в США. Если ценовое давление в стране ослабится не так сильно, как ожидается, фьючерсы Brent могут вновь опуститься к $85/барр. на опасениях жестких действий ФРС", - пишут аналитики банка.

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