Новый механизм определения цены нефти Urals может увеличить бюджетные доходы на 0,5-0,6 трлн руб. - Альфа-банк

Новый механизм определения цены нефти Urals может увеличить бюджетные доходы на 0,5-0,6 трлн руб., отмечается в комментарии Альфа-банка.

"Новый механизм определения цены Urals для начисления налогов, предложенный правительством, то есть установка дисконта цены Urals к Brent на уровне $34/барр. в апреле, $31/барр. - в мае, $28/барр. - в июне и $25/барр., начиная с июля может привнести в бюджет 0,5-0,6 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов, - пишут эксперты Наталья Орлова и Ирина Ростовцева. - Бюджетный дефицит в этом году ожидается в размере 2,9 трлн руб., исходя из средней цены нефти Urals на уровне $70/барр.".

Между тем, в случае цены Urals в размере $50/барр., бюджетный дефицит может увеличиться на 2,0-2,5 трлн руб., отмечают аналитики. В целом, по их мнению, это говорит о том, что ситуация с бюджетом вызывает опасения.

"Мы считаем решение изменить механизм определения цены нефти Urals косвенным способом повысить налоговую нагрузку. Таким образом, предложенный правительством новый механизм сможет профинансировать примерно 20% бюджетного дефицита, запланированного на этот год", - указывают Орлова и Ростовцева.

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