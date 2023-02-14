"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Check Point Software Technologies с целевой ценой $148,3 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 15,6%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Компания отчиталась за IV квартал 2022 года с превышением прогнозов по выручке и прибыли, - отмечает аналитик Сергей Додонов. - Характерной особенностью Check Point, выгодно отличающей компанию от конкурентов, являются очень высокие показатели прибыльности. Среди сильных сторон Check Point стоит также выделить хороший баланс - по состоянию на конец отчетного периода на счетах компании находилось $3,50 млрд денежных средств и инвестиций в рыночные ценные бумаги при нулевом долге. Это, в сочетании со способностью генерировать неплохие денежные потоки, позволяет Check Point направлять значительные средства на выплаты акционерам".

При этом компания объявила о расширении программы buyback на $2 млрд и планирует продолжать выкупать акции примерно на $325 млн ежеквартально, подчеркивается в комментарии.

Check Point Software Technologies - одна из ведущих мировых компаний в области IT-безопасности.

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