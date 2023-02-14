Инвесторам стоит обратить внимание на акции WH Group - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции WH Group, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эксперты считают, что к росту котировок бумаг эмитента могут привести следующие факторы:

- Цена бумаги упала в 2022 году из-за высокой инфляции цен на сельскохозяйственные товары, поскольку затраты на корма превысили рост цен на свинину в 2022 году - ожидается, что цены на сельскохозяйственную продукцию снизятся в 2023 году, учитывая падение цен на удобрения и низкие ожидания спроса.

- Цены на свинину должны оставаться стабильными, так как китайские и американские потребители найдут альтернативы дорогой говядине в 2023 году. "Мы ожидаем роста EBITDA в 2023 году по мере снижения производственных затрат и стабильных цен", - отмечают аналитики.

- Эмитент торгуется по очень привлекательным 6x P/E 2023F, что на >80% ниже среднего значения за 5 лет и >100% дешевле, чем у аналогов. Компания также предлагает дивидендную доходность в размере 6,5% за 2022 год.

WH Group - крупнейший в мире производитель свинины и крупнейший производитель мяса в Китае.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.