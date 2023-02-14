"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать" акции Белуги с целью 3000 руб

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать акции "Белуга Групп" с целевой ценой 3000 руб. за штуку", открытую 20 октября 2022г, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

Доходность инвестиционной идеи с учетом выплаты дивидендов составила +22,4%.

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