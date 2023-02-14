Риски ухода курса рубля выше 74 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски роста курса валютной пары доллар/рубль выше 74 руб./$1 пока сохраняются, пик февральского налогового периода придется лишь на 28 февраля, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"В дальнейшей перспективе рубль, вероятно, сможет показать укрепление в рамках коррекции на фоне постепенного налаживания поставок российских нефтепродуктов и существенных мартовских продаж юаней по "бюджетному правилу", - отмечают эксперты.

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