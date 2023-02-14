"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для "префов" Сбербанка

Аналитики "Солид Брокер" сохраняют рекомендацию "покупать" для привилегированных акций Сбербанка с целевой ценой 250 руб. на горизонте года, отмечается в комментарии.

"Сбербанк практически дорос до цели в 170 рублей. На вышедшем отчете за январь бумагу "пролили", однако комментарии по ожидаемым дивидендам взбодрили спекулянтов. Теперь ближайшим драйвером должна выступить публикация отчетности МСФО за 2022 год, в которой нужно быть готовым к более низкой прибыли в отличие от РПБУ. Однако, на наш взгляд, банк может заплатить свыше 50% прибыли на дивиденды, т.к. с запасом выполняет нормативы достаточности капитала. Также мы ожидаем публикацию прогноза на 2023 год, который ободрит рынок", - пишут эксперты.

Положительные факторы инвестиционной идеи:

- Крупнейший системообразующий банк.

- Относительно низкая ставка ЦБ РФ и нейтральная ДКП.

- Рост кредитного портфеля несмотря на санкции и экономическую обстановку

- Выход на положительную траекторию прибыли со второй половины 2022года.

- Предположительная оценка капитализации в половину капитала.

-Устойчивость банка в прошлые кризисы и наилучшая форма перед текущим кризисом.

- Ожидаемое начало выплат дивидендов в 2023 году.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.