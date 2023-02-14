Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и данные по рынку нефти:

- ИПЦ в США в январе;

- Данные по ВВП еврозоны за 4К22;

- Уровень занятости в еврозоне в 4К22;

- Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти;

- Еженедельная оценка запасов углеводородов в хранилищах США от Американского института нефти (API).

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