Акции PepsiCo, T-Mobile и Charles Schwab привлекательны для покупки - БКС Экспресс

Акции PepsiCo Inc., T-Mobile US Inc. и Charles Schwab Corp. находятся в восходящем тренде с точки зрения технического анализа, их еще не поздно купить, полагает аналитик БКС Экспресс Валерий Емельянов.

"Пожалуй, самый красивый тренд последних месяцев у акций PepsiCo. Акция стабильно растет уже больше года и только что сходила на очередную коррекцию. PepsiCo на прошлой неделе отчиталась лучше прогнозов 17-й раз подряд. Находка для свинг-трейдеров и просто любителей растущих каналов", - указывает эксперт.

Что касается T-Mobile US, бумага сформировала прочную линию поддержки, от которой за год неизменно отскакивала уже семь раз, и последний отскок был совсем недавно, отмечает Емельянов. По росту выручки и прибыли компания стабильно обходит конкурентов из AT&T и Verizon. Сейчас бумага находится в начале восходящей волны.

"Charles Schwab - еще один обладатель привлекательного ценового коридора. Тренд начал формироваться с полгода назад и сейчас в самом расцвете. Фундаментальные показатели восстанавливаются в среднем лучше, чем у конкурентов из Morgan Stanley и Goldman Sachs. Акция на полпути от поддержки к следующему пику", - пишет аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.