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14 февраля 2023 года 10:23
Возможен рост доходностей ОФЗ во вторник - SberCIB
Возможен рост доходностей рублевых гособлигаций (в основном длинных выпусков) на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Участники рынка ОФЗ в понедельник продолжили закладывать в цены ужесточившуюся на заседании в прошлую пятницу риторику ЦБ. Доходности номинальных выпусков со сроками до 5 лет поднялись на 20-40 б. п. (в диапазон 7,7-9,5%), а на участке кривой более 5 лет они в основном повысились на 4-10 б. п. Во вторник рост доходностей может продолжиться, на этот раз в основном у длинных выпусков, как это обычно происходило в последнее время в день объявления об аукционах ОФЗ", - пишут эксперты комментарии. Цена нефти марки Brent, по мнению аналитиков инвестбанка, может снизиться во вторник до $84 за баррель, если потребительская инфляция в США в январе окажется выше, чем ожидалось. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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